Угрозы вооруженной женщины заставили закрыть 22 школы в США

После угроз вооруженной женщины в американском штате Колорадо пришлось закрыть как минимум 22 школы, сообщает NBC News.

Много школ закрыто в районе Колумбайн и Маунтэнс.

«Мы расследуем то, что выглядит как достоверная угроза, которая может затронуть школы», — говорится в Twitter офиса шерифа округа Джефферсон.

Отмечается, что в школах находятся полицейские, дети в безопасности.

Также сообщается, что к поискам подозреваемой подключилось ФБР. Как стало известно, школам в районе города Денвер угрожала прибывшая в штат вечером 15 апреля 18-летняя белая американка Сол Паис. «Она была вооружена и считается чрезвычайно опасной», — приводит телеканал слова представителя офиса шерифа Майка Таплина.

Фотографии подозреваемой, а также описание ее внешности и одежды размещены в Twitter шерифа. Заметивших ее просят к ней не приближаться и сразу звонить в полицию.

В числе закрытых школ оказалась и «Колумбайн», которая стала известна во всем мире после того, как 20 апреля 1999 года двое подростков устроили в ней стрельбу. Жертвами стали 13 человек.