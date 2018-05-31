Задержанным могут позволить звонить расширенному кругу лиц

Депутат Александр Хинштейн внес в Госдуму законопроект, предполагающий внесение некоторых изменений в федеральный закон «О полиции».

В частности, предложено расширить круг лиц, которым может звонить задержанный.

Кроме того, законопроект предусматривает информирование полицией родственников или близких лиц пострадавшего о принятых мерах помощи, а также о его направлении в медучреждение.

«Согласно законодательной новелле задержанному в целях уведомления о своем задержании и месте нахождения предоставляется право на телефонный звонок близкому родственнику (родственнику) или близкому лицу», — приводит РИА Новости текст документа.

Также предложено внести в обязанность полицейских сообщать собственникам о том, что правоохранители проникли на их земельные участки, если это произошло в их отсутствие.

Ранее сообщалось, что в МВД России предложили предоставить полиции право досматривать граждан, в том числе при наличии оснований полагать, что они скрывают при себе краденное, а также обеспечить сотрудникам полиции право проникновения в жилые и иные помещения, на земельные участки и территории для задержания лиц, совершивших противоправные действия.