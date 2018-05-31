найти ×
   
  • USD -0.30
    63.95
  • EUR -0.29
    72.36
СохранитьСохранено0
×

001767

Задержанным могут позволить звонить расширенному кругу лиц

Small f1a6d446e0

© visualhunt.com

Депутат Александр Хинштейн внес в Госдуму законопроект, предполагающий внесение некоторых изменений в федеральный закон «О полиции».

В частности, предложено расширить круг лиц, которым может звонить задержанный.

Кроме того, законопроект предусматривает информирование полицией родственников или близких лиц пострадавшего о принятых мерах помощи, а также о его направлении в медучреждение.

«Согласно законодательной новелле задержанному в целях уведомления о своем задержании и месте нахождения предоставляется право на телефонный звонок близкому родственнику (родственнику) или близкому лицу», — приводит РИА Новости текст документа.

Также предложено внести в обязанность полицейских сообщать собственникам о том, что правоохранители проникли на их земельные участки, если это произошло в их отсутствие.

Ранее сообщалось, что в МВД России предложили предоставить полиции право досматривать граждан, в том числе при наличии оснований полагать, что они скрывают при себе краденное, а также обеспечить сотрудникам полиции право проникновения в жилые и иные помещения, на земельные участки и территории для задержания лиц, совершивших противоправные действия.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Животные
Собака-дайвер влюбила в себя соцсети
6062237читать позжечитаю позже
Тесты
Тест: Что думают о вас окружающие?
5045924читать позжечитаю позже

главное


Культура
История
Самая развратная женщина христианства на картинах, иконах и плакатах

Поговорим о самом секси-персонаже книги «Апокалипсис».

19350919читать позжечитаю позже

Путешествия
Как живет «освобожденный» Донбасс: Северодонецк и Лисичанск — экс-ЛНР31 мая 2018

Скажу честно, ехать сюда мне было страшно. Очень не хотелось.

414044151читать позжечитаю позже