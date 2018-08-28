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А что если бы героям «Игры престолов» выдали российские паспорта

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  • 26 апреля 2019, 20:07
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Чего только не найдёшь на просторах интернета. Создатели фан-аккаунта в Instagram «Игра престолов» несколько месяцев назад пофантазировали на тему, а что если бы у героев сериала были российские паспорта. Получилось довольно забавно. Пусть этот материал скрасит ожидание фанатам сериала в ожидании выхода новых серий.

Чей паспорт вам понравился больше всего?

Недавно мы публиковали фотосерию с героями "Игры престолов", которых сделали участниками Олимпиады в Вестеросе. Смешно получилось.

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