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Профессор обучил студентов секретам изготовления наркотика

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© Кадр из сериала "Во все тяжкие"

С целью расширения знаний студентов о фармацевтических препаратах профессор японского университета Тацунори Ивамура решил научить их изготавливать метилендиоксиметамфетамин (МДМА), который больше известен как экстази.

Как сообщает The Guardian, 61-летнему преподавателю грозит до десяти лет лишения свободы.

Ивамура признался, что в 2013 году студенты, изучавшие фармацевтическую науку, обучались под его руководством секретам изготовления МДМА и других дизайнерских наркотиков.

Согласно японскому законодательству, научные работники должны получать лицензию на производство запрещенных наркотиков для исследовательских целей. Такая лицензия у профессора была, однако срок ее действия уже истек, отмечает издание.

Кроме того, во время обысков в доме и лаборатории Ивамуры сотрудники правоохранительных органов обнаружили следы 5F-QUPIC — вещества, похожего на каннабис. В Японии этот препарат запрещен с 2014 года.

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