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19 комиксов о нашей абсурдной жизни от интеллигентного питерского панка

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  • 17 апреля 2019, 16:08
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Уроженец Ленинграда Владимир Лопатин полюбил рисовать ещё в детстве. Прозвище «питерский панк» он получил, когда служил в армии, и под ним стал публиковать свои работы в интернете. Любимый жанр художника — остроумные одностраничные микрокомиксы-стрипы. Кроме этого, Владимир занимается созданием настольных игр и готовится издать уже вторую книгу со своими юмористическими комиксами. Вдохновение петербуржец черпает в путешествиях и в совместном творчестве с женой Антониной, которая также рисует и иллюстрирует.

Я родился в многодетной семье, и мы жили довольно бедно. В детстве мне в голову не могло прийти, что я стану создавать комиксы, зарабатывать на этом деньги и путешествовать по миру. Мог ли я представить, что в будущем я буду сидеть под Эйфелевой башней, есть бутерброд и рисовать комикс о том, как я сижу под Эйфелевой башней и ем бутерброд.

Любимые темы автора понятны каждому: наша жизнь, полная абсурда, стрессов и нечаянных радостей, сумасшедшая зависимость от гаджетов, профессии со странными названиями, цены в магазинах, от которых глаза лезут на лоб, сленг, друзья, любовь. На страничку питерского художника «ВКонтакте» подписались уже больше 11 тысяч человек.

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Вам по душе такое творчество?

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