Медведев пообещал повысить пособие по уходу за ребенком после 1,5 лет
- 17 апреля 2019, 15:19
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Премьер-министр России Дмитрий Медведев, выступая в Госдуме с отчетом о результатах работы правительства РФ, заявил о необходимости повышения ежемесячного пособия для матерей, сообщает ФАН.
Эта мера коснется выплат по уходу за ребёнком после 1,5 лет с 2020 года.
В настоящее время эта социальная выплата составляет 50 рублей, что чуть меньше стоимости одной поездки в столичном метро.
Медведев напомнил, что размер пособия был утвержден указом президента России в 1994 году, и отметил, что поручил правительству повысить выплату для матерей с 2020 года.
«С тех пор очень все изменилось. Еще на прошлом отчете я сказал, что мы подготовим предложения. Эти предложения в целом готовы, хочу вас проинформировать», — приводит агентство слова премьер-министра.
Медведев подчеркнул, что в настоящее время ведется работа, направленная на то, что это пособие носило адресный характер, чтобы его получали именно те, кто в нем действительно нуждается.
«Чтобы это была достаточно весомая добавка в семейный бюджет», — пояснил глава российского правительства.
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