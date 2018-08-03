Медведев пообещал повысить пособие по уходу за ребенком после 1,5 лет

Премьер-министр России Дмитрий Медведев, выступая в Госдуме с отчетом о результатах работы правительства РФ, заявил о необходимости повышения ежемесячного пособия для матерей, сообщает ФАН.

Эта мера коснется выплат по уходу за ребёнком после 1,5 лет с 2020 года.



В настоящее время эта социальная выплата составляет 50 рублей, что чуть меньше стоимости одной поездки в столичном метро.

Медведев напомнил, что размер пособия был утвержден указом президента России в 1994 году, и отметил, что поручил правительству повысить выплату для матерей с 2020 года.

«С тех пор очень все изменилось. Еще на прошлом отчете я сказал, что мы подготовим предложения. Эти предложения в целом готовы, хочу вас проинформировать», — приводит агентство слова премьер-министра.

Медведев подчеркнул, что в настоящее время ведется работа, направленная на то, что это пособие носило адресный характер, чтобы его получали именно те, кто в нем действительно нуждается.

«Чтобы это была достаточно весомая добавка в семейный бюджет», — пояснил глава российского правительства.