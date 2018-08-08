10+ смешных детей, которые решили одеться самостоятельно

В один прекрасный день каждый ребёнок громко произносит заветную фразу: «Я хочу одеться сам!» В таких случаях родители не знают, радоваться им или плакать, с одной стороны — такая рутинная забота с плеч долой, с другой стороны — поди попробуй объясни ребёнку, что в костюме Человека-паука нельзя идти гулять в парк зимой, а шлем штурмовика из «Звёздных войн» не подходит для похода в магазин. А уж то, что крылья волшебной феи не сочетаются с маской чудовища, и вовсе может вызвать истеричные детские слёзы.

Но иногда родители смиряются с неизбежным и позволяют своим детям нарядиться хоть чучелом, после чего фотографируют их и выкладывают в Instagram под хештегом #whenchildrendressthemselves, что переводится как #когдадетиодеваютсясами, чтобы повеселить таких же пап и мам, которые столкнулись с модными экспериментами своих не в меру стильных детей. Собрали для вас несколько смешных и нелепых фотографий маленьких модников, которые, при всей нелепости и экстравагантности их нарядов, уверены в собственной неотразимости и на полном серьёзе собираются идти в таком виде на прогулку, в магазин или в гости.

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А ваши дети сами одеваются? Как вы оцениваете их модные эксперименты?