10+ смешных детей, которые решили одеться самостоятельно
- 22 апреля 2019, 16:14
- Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»
В один прекрасный день каждый ребёнок громко произносит заветную фразу: «Я хочу одеться сам!» В таких случаях родители не знают, радоваться им или плакать, с одной стороны — такая рутинная забота с плеч долой, с другой стороны — поди попробуй объясни ребёнку, что в костюме Человека-паука нельзя идти гулять в парк зимой, а шлем штурмовика из «Звёздных войн» не подходит для похода в магазин. А уж то, что крылья волшебной феи не сочетаются с маской чудовища, и вовсе может вызвать истеричные детские слёзы.
Но иногда родители смиряются с неизбежным и позволяют своим детям нарядиться хоть чучелом, после чего фотографируют их и выкладывают в Instagram под хештегом #whenchildrendressthemselves, что переводится как #когдадетиодеваютсясами, чтобы повеселить таких же пап и мам, которые столкнулись с модными экспериментами своих не в меру стильных детей. Собрали для вас несколько смешных и нелепых фотографий маленьких модников, которые, при всей нелепости и экстравагантности их нарядов, уверены в собственной неотразимости и на полном серьёзе собираются идти в таком виде на прогулку, в магазин или в гости.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
А ваши дети сами одеваются? Как вы оцениваете их модные эксперименты?
Войти через социальные сети: