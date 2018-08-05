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Голландский врач тайно оплодотворил более 50 женщин

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В Нидерландах врач-репродуктолог Ян Карбаат тайно оплодотворил более 50 женщин, сообщает местный новостной портал RTL Nieuws.

По данным издания, в настоящее время его многочисленные дети проживают в разных концах света.

Карбаат скончался в 2017 году в возрасте 89 лет. Перед смертью он признался, что мог зачать около 60 детей во время работы в клинике в городе Барендрехт, где заменял сперму отцов своей собственной.

Тогда же, как сообщает портал, его потенциальные дети подали гражданский иск, чтобы выяснить, кто на самом деле является их отцом.

В феврале 2019 года суд разрешил использовать ДНК покойного врача для проведения теста на отцовство.

Выяснилось, что Карбаат является отцом как минимум 49 детей, зачатых в клинике, где он работал. При этом специалисты отмечают, что на самом деле детей врача может быть гораздо больше.

Издание сообщает, что потенциальные дети скончавшегося медика отреагировали на результаты теста неоднозначно.

Например, 39-летний Мартийн ван Хален заявил, что сделанное «ужасно как для родителей, так и для братьев и сестер».

А 32-летний Джои Хуфдман подчеркнул, что намерен требовать компенсации, так как врач обманул его мать. Правда, издание не сообщает, к кому он собирается обратиться с претензиями.

Как писал «Ридус», в октябре 2017 года бывшего врача-репродуктолога из США заподозрили в оплодотворении около 50 женщин без их ведома.

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