Дума ратифицировала конвенцию противодействия выводу прибыли из-под налогов

Госдума приняла закон о ратификации многосторонней конвенции о противодействии выводу прибыли из-под налогообложения, сообщает РИА Новости.

Конвенция была разработана в рамках Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Представители России подписали документ 7 июня 2017 года в Париже.

Как заявил на заседании Госдумы заместитель министра финансов Илья Трунин, между странами — участниками «двадцатки» была договоренность о разработке единого многостороннего документа, позволяющего в случае его подписания и ратификации вносить изменения, которые направлены на противодействие уклонению от налогообложения.

«Таким образом, многосторонняя конвенция представляет собой эффективный механизм внесения согласованных изменений на многосторонней основе без необходимости проводить двусторонние переговоры по каждому такому соглашению», — приводит агентство слова замминистра.

По его словам, конвенция направлена на противодействие злоупотреблениям, когда прибыль организаций искусственно перемещается в государства, где она не облагается налогом или облагается, но по пониженной налоговой ставке, что, соответственно, приводит к значительным потерям государственных бюджетов.