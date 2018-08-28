Мошенники обокрали пенсионеров в Москве почти на 2 млн рублей

Столичная полиция задержала подозреваемого в мошенничестве и хищении денег у пенсионеров.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, ранее несколько москвичей пенсионного возраста обратились в полицию с заявлениями о хищении у них денег.

По данным следствия, мошенники представлялись работниками Пенсионного фонда и предлагали пожилым людям помощь в получении социальных выплат и путевок в санатории.

Для их предоставления требовалось показать паспорт и банковскую карту для сверки персональных данных.

Доверчивые пенсионеры сообщали ПИН-коды от своих карт якобы для подтверждения платежа.

Как рассказала Волк, один из мошенников «незаметно подменял карточки владельцев на чужие и уходил, после чего снимал деньги через банкоматы. Через некоторое время потерпевшие при обращении в банк узнавали, что с их расчетных счетов неизвестными сняты различные денежные суммы».

Общая сумма ущерба составила более 1,9 миллиона рублей.

Выяснилось, что задержанным оказался ранее судимый 28-летний приезжий, его поместили под стражу.

Возбуждено уголовное дело. Сообщников преступника разыскивают, отмечает РЕН ТВ.