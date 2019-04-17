Кадастровая палата: как не нарваться на мошенников при покупке дачи

В преддверии дачного сезона в Федеральной кадастровой палате Росреестра выступили с предупреждением о том, как обезопасить сделку с недвижимостью и избежать мошенников. Для этого при покупке нужно соблюсти целый ряд правил.

Первое и главное правило при покупке дачи, а также любой другой недвижимости, — удостовериться, что в качестве продавца на сделке выступает реальный собственник. Подтверждением права на землю и дом служат свидетельство о праве собственности или выписка из ЕГРН (Единого госреестра недвижимости), однако следует помнить что с 15 июля 2016 года такие свидетельства не выдаются, и для новых объектов единственным подтверждающим документом выступает выписка из ЕГРН.

Поскольку выписка из ЕГРН может быть устаревшей либо вовсе поддельной (никаких особых способов защиты при печати этого документа нет), выписку обязательно следует получать самому. Стоит это недорого, к тому же на сайте Росреестра есть возможность заказать ее в электронном виде. Так покупатель будет точно знать, кому на день выписки принадлежит конкретный объект недвижимости.

«Если недобросовестный продавец предъявляет вам выписку, полученную, скажем, до того, как он продал недвижимость кому-то еще, то при наличии у вас более актуальных сведений попытка обмана сразу раскроется. Чем ближе выписка из ЕГРН к дате потенциальной сделки — тем лучше», — посоветовала «Российской газете» замглавы Федеральной кадастровой палаты Росреестра Марина Семенова.



Перед покупкой также стоит заручиться нотариально заверенным согласием супруги или супруга владельца или владелицы дачи. А если владелец или владелица загородной недвижимости в разводе, то нужно узнать, не закреплено ли право собственности на объект за бывшей женой или мужем, если расторжение брака произошло в последние три года. Еще большую осторожность следует проявить, если интересы продавца представляет посторонний человек с доверенностью.



Многие дачники ошибочно считают, что вместо правоустанавливающих документов покупателю достаточно предъявить книжку садовода. На самом деле членство в садоводческом товариществе не подтверждает права собственности, и может служить аргументом разве что в отношениях садовода с государством, когда участок еще только проходит стадию оформления в собственность. Для сделки купли-продажи переписать книжку на покупателя недостаточно.

Если вы покупаете не только участок, но и дом, заказывайте отдельную выписку на каждый из объектов. Дополнительно можно использовать возможности бесплатных сервисов — например, «Справочную информацию по объектам недвижимости онлайн» и «Публичную кадастровую карту» на сайте Росреестра. Отдельно стоит обратить внимание на вид разрешенного использования участка, и при малейших сомнениях навести справки. Не помешает перед сделкой обратиться к кадастровым инженерам, чтобы соответствующее документам расположение забора на участке не стало потом неожиданностью.



Ранее «Ридус» рассказывал о том, как правильно выбрать место для своей дачи, и где себе дачный участок покупать ни в коем случае не следует.