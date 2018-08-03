Названа причина крупнейшей катастрофы на Земле

Ученые из американского Университета Цинциннати и Китайского университета геонаук выяснили причину самого массового вымирания живых организмов в истории Земли — так называемого пермского вымирания, произошедшего около 250 миллионов лет назад, сообщает портал Phys.org.

Специалисты пришли к выводу, что массовое вымирание организмов произошло из-за непрекращающихся извержений вулканов, которые длились на протяжении нескольких сотен тысяч лет, причем происходили даже из обычных трещин в земной коре.

Ученые обнаружили в отложениях следы ртути, которые были выпущены в атмосферу планеты при сгорании запасов угля. Затем этот металл вместе с осадками попал в Мировой океан, а потом и в морские отложения по всему миру.

По данным специалистов, центр вулканических извержений находился на территории современной Сибири, так называемых Сибирских траппов.

Также в то время в атмосферу было выброшено около 3 миллионов кубических километров пепла, что привело к повышению средней температуры на Земле примерно на десять градусов.

В результате усиления вулканической активности были нарушены пищевые цепочки и повысилась кислотность морей, что привело к вымиранию около 96% морских видов, 73% наземных позвоночных и 83% видов насекомых, напоминает газета «Известия».

В связи с экологической катастрофой обеднение биологического разнообразия на нашей планете длилось около 60 тысяч лет.