Пресса сообщила о нежелании Трампа давать ход «делу Скрипалей»

Газета New York Times обвинила президента США Дональда Трампа в том, что он выступал против решительных мер в отношении России после инцидента с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

По версии журналистов, Трамп изменил свое мнение под давлением замглавы ЦРУ Джины Хаспел, которая ныне занимает пост главы этой разведывательной организации.

При описании данного случая New York Times с сарказмом отмечает, что внимание Трампа было сосредоточено на мухах в Овальном кабинете и Хаспел отправила ему липучку-мухоловку. Сама глава ЦРУ в этой статье предстает как мудрый политик, который умеет заставить глупого Трампа подчиняться своей воле, хотя нередко он упрямо игнорирует собранную разведкой информацию.

Ровно год назад другая влиятельная американская газета The Washington Post сообщила, что Трамп выслал 60 российских дипломатов «по ошибке», поскольку якобы невнимательно прочитал доклад своих помощников. На следующий день, когда о высылке дипломатов было объявлено публично, Трамп пришел в ярость, поскольку Франция и Германия выслали всего по четыре дипломата. Спустя две недели Вашингтон предложил Москве заменить высланных дипломатов на новых.

Неприятные для президента утечки из Белого дома в прессу происходят регулярно. В начале апреля Дональд Трамп обвинил членов команды спецпрокурора Роберта Мюллера в том, что они незаконно предоставляют прессе информацию. При этом, по словам Трампа, «фейковые новостные СМИ создают свои собственные истории с источниками или без них».



Напомним, 4 марта 2018 года на скамейке в Солсбери были найдены без сознания экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Великобритания и ее союзники утверждают, что Скрипали пострадали от яда «Новичок», который был разработан в СССР в 70-х годах, и возлагают ответственность за атаку на Россию. Исполнителями покушения на убийство Лондон называет граждан России Александра Петрова и Руслана Боширова. Хотя Москва отрицает все обвинения, как и сами Петров и Боширов, это не помешало США и странам Европы ввести против России санкции.