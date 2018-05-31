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Полиция выясняет, как медведь оказался привязанным к дереву в центре города

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© youtube.com

В городе Гай Оренбургской области очевидцы сняли на видео привязанного к дереву бурого медведя.

На кадрах видно, что медведь то залезает на дерево, то весело бегает вокруг него и не обращает внимания на прохожих.

В настоящее время правоохранители проводят проверку по данному факту, сообщили в пресс-службе МВД Оренбургской области.

При этом в полиции отметили, что в дежурную часть отделения не поступало заявлений о медведе, а проверку начали в связи с появившимися на портале «Гай.рф» роликами.

Как сообщал «Ридус», во вторник, 16 апреля, в Волгоградской области из клетки местного егеря сбежала полуторагодовалая медведица. На место были направлены 15 полицейских, вооруженных пистолетами и автоматами.

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