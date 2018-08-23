Порошенко пообещал уволить всех губернаторов в случае победы на выборах

Президент Украины Петр Порошенко пообещал уволить всех губернаторов в случае своей победы на выборах и набрать вместо них молодых людей.

«Сразу же после второго тура, после моей победы на президентских выборах — хочу отметить, что такое требование конституции — все они уходят в отставку. И будет очень много новых молодых людей», — цитирует Порошенко газета «Известия».



«Откуда они возьмутся? Из объединенных территориальных общин, где они уже несколько лет поработали», — добавил президент.

Напомним, 31 марта на Украине состоялся первый тур выборов президента. Победу в нем одержал Владимир Зеленский с результатом 30,24% голосов избирателей, а действующий глава государства Петр Порошенко получил лишь 15,95%. Поскольку ни один из кандидатов в президенты Украины не набрал более 50% голосов избирателей, 21 апреля состоится второй тур.

Социологи предсказали легкую победу Владимира Зеленского над Петром Порошенко во втором туре президентских выборов на Украине. На решение электората могли бы повлиять дебаты между кандидатами, вокруг которых уже случилась целая серия скандалов, но, судя по поведению сторон, они могут и не состояться.

Накануне Порошенко заявил, что за него готовы проголосовать 40% украинцев, тогда как за его конкурента Зеленского — 60%. «Я хочу поблагодарить эти 40%… Друзья, я буду бороться за каждый ваш голос», — пообещал он. Кроме того, Порошенко назвал себя русскоязычным и пообещал, что никто не будет посягать на право украинцев говорить на русском языке.

Между тем, по результатам опроса общественного мнения жителей Украины, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) в преддверии второго тура выборов, за Владимира Зеленского готовы отдать свои голоса 72,2% респондентов, а рейтинг Порошенко — лишь 25,4%.

