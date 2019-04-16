Опубликован рейтинг самых богатых семей сенаторов

Газета «Ведомости» составила рейтинг доходов сенаторов и их ближайших родственников на основании их деклараций за 2018 год.

Самой богатой семьей в Совфеде оказались совладелец «Океанрыбфлота», сенатор от Камчатского края Валерий Пономарев с женой — всего за год они получили 2 миллиарда 373 миллионов рублей дохода, почти все из этого записано на самого сенатора Пономарева. Согласно декларации, у Пономаревых относительно немного недвижимости (всего 615 кв. м.), совсем нет земли и четыре автомобиля.



Второе место в рейтинге занял бывший председатель Союза рыбопромышленников Карелии сенатор Игорь Зубарев с годовым доходом в 564 миллиона рублей. Зубарев не женат, ему принадлежат пять земельных участков общей площадью 9974 кв. м., четыре жилых дома, три квартиры, гараж и пять нежилых объектов (всего 3852 кв. м.), в том числе ветроэнергетическая установка и сооружение водного транспорта.

На третьем месте рейтинга оказалась семья второго представителя Камчатского края в Совфеде Бориса Невзорова, она за год получила 526 миллионов рублей дохода, из этой суммы жена Невзорова — 37,4 миллиона. У Невзоровых вдвое меньше земли и недвижимости, чем у Зубарева, но по сравнению с 2017 годом они увеличили свой доход в полтора раза.

Недавно аналитики Высшей школы экономики и Института исследований и экспертизы Внешэкономбанка выяснили, что 3% самых обеспеченных россиян владеют почти всем богатством страны, а институт швейцарского банка Credit Suisse сообщил о росте числа долларовых миллионеров в России с июля 2017 по июль 2018 года сразу на 30%.



При это по официальным данным Росстата, более половины россиян (55,2%) зарабатывают менее 27 тысяч рублей в месяц. Чуть больше трети (37%) получают до 19 тысяч рублей. Каждый четвертый (23,2%) имеет ежемесячный доход ниже 15 тысяч рублей, а каждый восьмой (12%) — не больше 10 тысяч рублей, то есть пребывает за чертой бедности. И всего 11,9% граждан могут похвастаться доходом выше 60 тысяч рублей.

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