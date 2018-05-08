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«Нуреев» в постановке Серебренникова удостоен «Золотой маски»

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Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Премия «Золотая маска» за лучший балетный спектакль была присуждена постановке Кирилла Серебренникова «Нуреев».

«У нас была веселая жизнь вокруг этого спектакля, и она продолжается», — приводит «Интерфакс» слова режиссера, сказанные им на церемонии вручения премии.

Премьера балета «Нуреев» должна была состояться еще 11 июня 2017 года, но была перенесена на 4−5 мая 2018 года.

Позже Серебренникова заключили под домашний арест. Однако руководство театра категорически отрицало, что перенос премьеры вызван арестом режиссера.

В итоге премьера балета прошла на исторической сцене Большого театра 9 и 10 декабря прошлого года, отмечает агентство.

Спектакль посвящен легендарному танцовщику Рудольфу Нурееву, который во время гастролей труппы Ленинградского театра оперы и балета им. Кирова в Париже попросил политического убежища.

Недавно Мосгорсуд изменил меру пресечения Кириллу Серебренникову с домашнего ареста на подписку о невыезде.

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