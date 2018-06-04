Принцесс Диснея превратили в героинь сериала «Игра престолов»

Культовый сериал «Игра престолов» подходит к концу, фанаты с нетерпением ждут выхода новых серий финального сезона и обсуждают приключения героев во всех социальных сетях. Художник Сэм Цуй (Sam Tsui) решил выразить свою любовь к сериалу с помощью творчества и превратил диснеевских принцесс в героинь «Игры престолов». Многим девушкам такие перевоплощения очень к лицу.

Эльза — Дейенерис Таргариен

Аврора — Серсея Ланнистер

Лило — Арья Старк

Рапунцель — Санса Старк

Белль — Маргери Тирелл

Ариэль — Мелиссандра

Мулан — Бриенна Тарт

Мерида — Игритт

Белоснежка — Шая

Золушка — Кейтилин Старк

Жасмин — Эллария Сэнд

Тиана — Мира Рид

Бабушка Фа — Оленна Тирелл

Как вам такие художественные фантазии?