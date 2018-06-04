Принцесс Диснея превратили в героинь сериала «Игра престолов»
- 16 апреля 2019, 17:18
- Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»
Культовый сериал «Игра престолов» подходит к концу, фанаты с нетерпением ждут выхода новых серий финального сезона и обсуждают приключения героев во всех социальных сетях. Художник Сэм Цуй (Sam Tsui) решил выразить свою любовь к сериалу с помощью творчества и превратил диснеевских принцесс в героинь «Игры престолов». Многим девушкам такие перевоплощения очень к лицу.
Эльза — Дейенерис Таргариен
Аврора — Серсея Ланнистер
Лило — Арья Старк
Рапунцель — Санса Старк
Белль — Маргери Тирелл
Ариэль — Мелиссандра
Мулан — Бриенна Тарт
Мерида — Игритт
Белоснежка — Шая
Золушка — Кейтилин Старк
Жасмин — Эллария Сэнд
Тиана — Мира Рид
Бабушка Фа — Оленна Тирелл
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