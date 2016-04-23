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Житель деревни под Костромой нашел на субботнике пять боевых гранат

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© Росгвардия

Житель деревни Коряково Костромской области обнаружил сразу пять боевых гранат на территории своего придомового участка. Опасная находка была сделана во время проведения субботника, передает РЕН ТВ.

О своей ситуации мужчина сообщил полицейским, которые, в свою очередь, привлекли сотрудников Росгвардии. В итоге к внезапно обнаруженному «минному полю» была направлена инженерно-техническая группа ОМОН.

По данным телеканала, найденные гранаты оказались боевыми, однако во всех пяти боеприпасах отсутствовали запалы. В случае их наличия радиус поражения осколками мог бы достигать 50 метров.

Теперь полицейским предстоит установить, каким образом обнаруженные боеприпасы оказались в непосредственной близости от места проживания людей.

Ранее похожая находка была сделана на территории Воронежской области, где при проведении строительно-земляных работ местный житель обнаружил целый арсенал боеприпасов времен Второй мировой.

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