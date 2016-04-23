Житель деревни под Костромой нашел на субботнике пять боевых гранат

Житель деревни Коряково Костромской области обнаружил сразу пять боевых гранат на территории своего придомового участка. Опасная находка была сделана во время проведения субботника, передает РЕН ТВ.

О своей ситуации мужчина сообщил полицейским, которые, в свою очередь, привлекли сотрудников Росгвардии. В итоге к внезапно обнаруженному «минному полю» была направлена инженерно-техническая группа ОМОН.

По данным телеканала, найденные гранаты оказались боевыми, однако во всех пяти боеприпасах отсутствовали запалы. В случае их наличия радиус поражения осколками мог бы достигать 50 метров.

Теперь полицейским предстоит установить, каким образом обнаруженные боеприпасы оказались в непосредственной близости от места проживания людей.

Ранее похожая находка была сделана на территории Воронежской области, где при проведении строительно-земляных работ местный житель обнаружил целый арсенал боеприпасов времен Второй мировой.