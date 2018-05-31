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Тест: Узнайте 10 известных литературных произведений по одной строчке

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  • 16 апреля 2019, 12:39
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Настоящие знатоки литературы могут сказать название книги, лишь мельком взглянув на её обложку, знают всех писателей в лицо и определяют знаменитые литературные произведения по нескольким строчкам. Попробуйте и вы! Собрали для вас тест с цитатами из книг, которые входят в золотой фонд мировой литературы. Проверьте, насколько вы начитанный человек.

Сколько баллов вы набрали? Можете считаться литературным знатоком? Поделитесь результатами теста с нами в комментариях.

Ранее «Ридус» уже предлагал вам угадать название книги по обложке, определить литературное произведение по первым строкам, узнать знаменитого писателя по обложке его книги, вспомнить названия книг из школьной программы, а также узнать, кто вы из героев поэмы «Евгений Онегин».

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