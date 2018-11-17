Путин поддержал создание скоростной ж/д трассы между Москвой и Петербургом

Президент России Владимир Путин поддержал начало проектирования высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом, пишет «Коммерсант».

Глава государства таким образом отреагировал на предложение врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова и гендиректора ОАО «РЖД» Олега Белозерова.

Как сообщает газета, Беглов и Белозеров в письме президенту отметили, что развитие железнодорожного сообщения на этом направлении крайне важно с учетом постоянного роста пассажирских перевозок между городами. Они утверждают, что создание магистрали позволит сократить время в пути до двух часов и увеличить поток пассажиров втрое.

По данным источников издания, соглашение о строительстве ВСМ может быть подписано в июне на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ)