найти ×
   
  • USD -0.00
    64.24
  • EUR -0.05
    72.65
СохранитьСохранено0
×

101443

Путин поддержал создание скоростной ж/д трассы между Москвой и Петербургом

Small default

© youtube.com

Президент России Владимир Путин поддержал начало проектирования высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом, пишет «Коммерсант».

Глава государства таким образом отреагировал на предложение врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова и гендиректора ОАО «РЖД» Олега Белозерова.

Как сообщает газета, Беглов и Белозеров в письме президенту отметили, что развитие железнодорожного сообщения на этом направлении крайне важно с учетом постоянного роста пассажирских перевозок между городами. Они утверждают, что создание магистрали позволит сократить время в пути до двух часов и увеличить поток пассажиров втрое.

По данным источников издания, соглашение о строительстве ВСМ может быть подписано в июне на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ)

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Животные
Кот спас хозяйке жизнь и удостоился престижной награды
19229348читать позжечитаю позже
Животные
Нарисованные пандой картины стоят около 50 тысяч евро
6123098читать позжечитаю позже

главное

|статья

Культура
История
История автора прижизненных портретов палачей революции и их жертв

И палачи, и их жертвы — все они оказались на портретах несправедливо забытого мастера.

103016928читать позжечитаю позже

Город
Предсмертные панорамные фото заброшенной больницы в Ховрино17 ноября 2018

Как проходит в Ховрино снос знаменитой недостроенной больницы.

-3238207читать позжечитаю позже