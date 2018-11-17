Путин поддержал создание скоростной ж/д трассы между Москвой и Петербургом
- 16 апреля 2019, 11:26
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Президент России Владимир Путин поддержал начало проектирования высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом, пишет «Коммерсант».
Глава государства таким образом отреагировал на предложение врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова и гендиректора ОАО «РЖД» Олега Белозерова.
Как сообщает газета, Беглов и Белозеров в письме президенту отметили, что развитие железнодорожного сообщения на этом направлении крайне важно с учетом постоянного роста пассажирских перевозок между городами. Они утверждают, что создание магистрали позволит сократить время в пути до двух часов и увеличить поток пассажиров втрое.
По данным источников издания, соглашение о строительстве ВСМ может быть подписано в июне на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ)
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