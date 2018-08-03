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На Украине произошел сбой в работе Ровенской АЭС

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© wikipedia.org

На Ровенской АЭС произошел сбой в работе главного циркуляционного насоса на третьем энергоблоке, сообщается на сайте Государственной инспекции ядерного регулирования Украины.

В связи с инцидентом зафиксирована разгрузка мощности реактора.

Данное событие квалифицировано ведомством как нарушение категории «П08» — «Разгрузка энергоблока АЭС от уровня мощности, непосредственно ей предшествовавшего, вызванная отказом оборудования АЭС и/или неправильным действиями персонала либо внешним воздействием естественного или искусственного происхождения».

В ведомстве также отметили, что после устранения сбоя главный циркуляционный насос был включен в работу и «начата нагрузка энергоблока согласно регламенту».

Радиационная обстановка на площадке АЭС осталась без изменений, создана комиссия по расследованию происшествия.

Ровенская атомная электростанция расположена на северо-западе Ровенской области. На ней эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2835 МВт.

В ноябре 2015 года Украина полностью прекратила импорт электроэнергии из России в связи с окончанием ремонта на Ровенской АЭС.

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