Суд Киевской области освободил Надежду Савченко из-под стражи

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко освобождена из-под стражи в ночь на 16 апреля решением Броварского городского районного суда Киевской области, сообщает украинское издание «Вести».

Решение суда было встречено в зале заседаний аплодисментами. Срок действия меры пресечения истек в полночь.



«Я выхожу из этого зала как свободный человек. Я вернула себе волю и буду бороться за Украину. Я докажу свою невиновность в этом суде. Но теперь спешить некуда», — приводит издание слова депутата.



Кроме того, из заключения вышел глава центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан, отмечает газета «Новые Известия».

Напомним, Савченко была задержана 22 марта 2018 года по подозрению в подготовке теракта в здании украинского парламента. Перед тем ее лишили депутатской неприкосновенности.

На следующий день, 23 марта, Шевченковский районный суд Киева избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей. В суде Савченко заявила, что объявляет голодовку.



По данным местной прокуратуры, 15 марта, за неделю до своего официального задержания, Савченко пронесла в здание Верховной рады пистолет и три гранаты.

4 июня Служба безопасности Украины опубликовала данные проверки депутата на полиграфе, согласно которым Савченко действительно планировала устроить взрыв в здании парламента.

В сентябре Савченко отказалась идти на сделку со следствием в обмен на фиксированный срок уголовного наказания.



Ранее Надежду Савченко судили на территории России по обвинению в пособничестве убийству журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина.

В марте 2016 года Донецкий городской суд Ростовской области признал ее виновной и по совокупности вменяемых ей статей назначил наказание в размере 22 лет лишения свободы.

Два месяца спустя Савченко была помилована указом президента РФ Владимира Путина и обменена на осужденных на Украине россиян Александра Александрова и Евгения Ерофеева.

В 2014 году, во время своего ареста на территории РФ, Надежда Савченко была заочно включена в список народных депутатов Украины.