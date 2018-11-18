При наезде автобуса на стену в Москве пострадали 10 человек

На востоке Москвы рейсовый автобус наехал на препятствие, в результате чего десять человек получили травмы.

ДТП произошло на улице Молдагуловой, 32.

Автобус ехал по маршруту номер 501, в нем находилось 25 человек.

Предположительно, он врезался в стену. В результате аварии пострадали 10 человек, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

На место происшествия прибыли семь машин скорой помощи.

Как сообщает РЕН ТВ, автобус вылетел на газон и врезался в столб из-за того, что водитель потерял сознание.

По данным телеканала, госпитализированы уже 5 пассажиров. Больше всех пострадал водитель.