При наезде автобуса на стену в Москве пострадали 10 человек
- 15 апреля 2019, 21:56
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
На востоке Москвы рейсовый автобус наехал на препятствие, в результате чего десять человек получили травмы.
ДТП произошло на улице Молдагуловой, 32.
Автобус ехал по маршруту номер 501, в нем находилось 25 человек.
Предположительно, он врезался в стену. В результате аварии пострадали 10 человек, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
На место происшествия прибыли семь машин скорой помощи.
Как сообщает РЕН ТВ, автобус вылетел на газон и врезался в столб из-за того, что водитель потерял сознание.
По данным телеканала, госпитализированы уже 5 пассажиров. Больше всех пострадал водитель.
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