За избиение полицейского экс-сотруднику ГИБДД грозит до 10 лет

В Кургане бывший инспектор ГИБДД предстанет перед судом за избиение полицейского.

Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы.

Как установило следствие, 23 сентября 2018 года стражи порядка доставили в отдел полиции обвиняемого и его приятеля, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. В отделении мужчина, оказавшийся на тот момент инспектором ОБДПС ГИБДД УМВД России по Кургану, стал вести себя агрессивно и дважды ударил полицейского по голове, сообщается на сайте регионального СУ СК РФ.

В отношении 32-летнего сотрудника ГИБДД было возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти».

Ранее сообщалось, что нетрезвые полицейские устроили драку на севере Москвы.