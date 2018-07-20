найти ×
   
  • USD -0.27
    64.25
  • EUR -0.14
    72.70
СохранитьСохранено0
×

41852

Начальника райотдела ГИБДД задержали на лекции о борьбе с коррупцией

Small f1a6d446e0

© pixabay.com

В Хабаровском крае 35-летний начальник отделения ГИБДД по Вяземскому району был задержан прямо во время лекции о борьбе с коррупцией.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями», сообщается на сайте регионального СУ СК РФ.

Следствием установлено, что в период с 2017 по 2019 год этот сотрудник правоохранительных органов покровительствовал знакомому предпринимателю, у которого было несколько грузовиков. Водителей этих транспортных средств не привлекали к административной ответственности в случаях нарушения ПДД, говорится в сообщении.

Полицейский заключен под домашний арест. Проводится служебная проверка.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье бывший командир роты ДПС был приговорен к трем годам лишения свободы в колонии строгого режима за взятки, полученные при помощи алкотестера, дающего ложные показания.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (1)

Город
В Сети появилась новая интерактивная карта столицы
9032378читать позжечитаю позже
Кино
Мэрилин Монро: последний дубль
60023276читать позжечитаю позже

главное

|статья

Культура
История
История автора прижизненных портретов палачей революции и их жертв

И палачи, и их жертвы — все они оказались на портретах несправедливо забытого мастера.

103016803читать позжечитаю позже

Общество
Три главные причины разводов20 июля 2018

Восемьдесят процентов разводов в России инициируют женщины. Это очень обижает и обескураживает мужчин.

201434897читать позжечитаю позже