Начальника райотдела ГИБДД задержали на лекции о борьбе с коррупцией

В Хабаровском крае 35-летний начальник отделения ГИБДД по Вяземскому району был задержан прямо во время лекции о борьбе с коррупцией.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями», сообщается на сайте регионального СУ СК РФ.

Следствием установлено, что в период с 2017 по 2019 год этот сотрудник правоохранительных органов покровительствовал знакомому предпринимателю, у которого было несколько грузовиков. Водителей этих транспортных средств не привлекали к административной ответственности в случаях нарушения ПДД, говорится в сообщении.

Полицейский заключен под домашний арест. Проводится служебная проверка.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье бывший командир роты ДПС был приговорен к трем годам лишения свободы в колонии строгого режима за взятки, полученные при помощи алкотестера, дающего ложные показания.