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Внук бывшего вице-президента АвтоВАЗа устроил смертельное ДТП

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Внук бывшего вице-президента АвтоВАЗа и почетного гражданина Тольятти Николая Ляченкова устроил смертельное ДТП в столице.

Страшная авария, попавшая на камеры, произошла в ночь на 13 апреля в районе Воробьевых гор.

Несущийся на бешеной скорости на каршеринговом Mercedes Егор Ляченков проехал на красный свет и протаранил автомобиль Hyundai Solaris, водитель которого скончался на месте.

Кроме того, в ДТП пострадала пассажирка Mercedes, у которой диагностировали перелом руки. Сам 19-летний виновник аварии остался невредим.

Молодой человек не пытался скрыться с места аварии, однако отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

По словам очевидцев, Ляченков вел себя неадекватно и, скорее всего, находился в состоянии наркотического опьянения.

Молодого человека задержали, сейчас он дает показания, сообщает kp.ru.

За ДТП со смертельным исходом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения может грозить наказание до трех лет лишения свободы.

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