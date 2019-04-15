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Мужчина подал в суд на родителей, уничтоживших его коллекцию порнографии

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© pexels.com

Американец подал в суд на своих родителей, обвинив их в порче дорогостоящей коллекции порнофильмов, сообщает портал Fox 17.

В октябре 2016 года мужчина развелся с женой и на некоторое время остановился у родителей в городе Гранд-Хейвен в штате Мичиган.

Однако через десять месяцев вынужденно переехал в соседний штат Индиана из-за некой «ситуации в семье».

Через три месяца родители прислали ему личные вещи, однако в посылке, по словам мужчины, недоставало «огромной коллекции порнографии».

Позже отец с матерью сообщили ему, что уничтожили все фильмы. По их словам, не так-то просто было избавиться от 12 картонных коробок, набитых дисками с порно.

Мужчина написал заявление в полицию, оценив стоимость видеотеки в 28,9 тысячи долларов, однако прокуратура отказалась выдвигать обвинения против родителей.

Тогда он начал добиваться повторного рассмотрения дела, подав судебный иск.

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