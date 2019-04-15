Названы самые распространенные ошибки «Тотального диктанта — 2019»
- 15 апреля 2019, 14:38
- Всеволод Наумов, журналист «Ридуса»
Организаторы ежегодного «Тотального диктанта» назвали наиболее распространенные ошибки, сделанные участниками очередной глобальной проверки грамотности, прошедшей на минувших выходных.
Так, выяснилось, что некоторые испытуемые недостаточно хорошо знакомы с классикой отечественной литературы. Во многих работах обнаружились ошибки в названии пьесы Александра Пушкина «Моцарт и Сальери». В некоторых случаях антагонист австрийского виртуоза оказывался «Савелием».
Не многим больше повезло персонажу Гоголевских «Мертвых душ» помещику Плюшкину, чью фамилию в ряде работ проинтерпретировали на хоккейный манер, передает ТАСС.
Другими словами, вызвавшими затруднения у изрядного числа участников, стали «земля», «обаяние» и сочетание «Василисин муж».
«Сложность у многих вызвало написание слова „земля“. Там не было высокого смысла, не было астрономического термина. И поэтому „земля“ должна была быть написана с маленькой буквы, но была написана с большой», — рассказал член экспертного совета «Тотального диктанта», главный редактор портала «Грамота.ру» Владимир Пахомов.
Во втором и третьем случаях некоторые не смогли совладать с желанием использовать слово-омоним, или же забыли написать заглавную букву в притяжательном прилагательном с суффиксом «-ин».
С другой стороны, по словам организаторов, нынешний «Тотальный диктант» позволил развеять некоторые сложившиеся мифы. Так, число ошибок в написании глаголов на «-тся» и «-ться» оказалось незначительным.
Напомним, автором текста для «Тотального диктанта» в этом году стал писатель Павел Басинский.
Посмотреть, какие забавные ошибки делали участники прошлогодней акции, вы можете в нашем материале.
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