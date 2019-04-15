Организаторы ежегодного «Тотального диктанта» назвали наиболее распространенные ошибки, сделанные участниками очередной глобальной проверки грамотности, прошедшей на минувших выходных.

Так, выяснилось, что некоторые испытуемые недостаточно хорошо знакомы с классикой отечественной литературы. Во многих работах обнаружились ошибки в названии пьесы Александра Пушкина «Моцарт и Сальери». В некоторых случаях антагонист австрийского виртуоза оказывался «Савелием».

Не многим больше повезло персонажу Гоголевских «Мертвых душ» помещику Плюшкину, чью фамилию в ряде работ проинтерпретировали на хоккейный манер, передает ТАСС.

Другими словами, вызвавшими затруднения у изрядного числа участников, стали «земля», «обаяние» и сочетание «Василисин муж».

«Сложность у многих вызвало написание слова „земля“. Там не было высокого смысла, не было астрономического термина. И поэтому „земля“ должна была быть написана с маленькой буквы, но была написана с большой», — рассказал член экспертного совета «Тотального диктанта», главный редактор портала «Грамота.ру» Владимир Пахомов.

Во втором и третьем случаях некоторые не смогли совладать с желанием использовать слово-омоним, или же забыли написать заглавную букву в притяжательном прилагательном с суффиксом «-ин».

С другой стороны, по словам организаторов, нынешний «Тотальный диктант» позволил развеять некоторые сложившиеся мифы. Так, число ошибок в написании глаголов на «-тся» и «-ться» оказалось незначительным.

Напомним, автором текста для «Тотального диктанта» в этом году стал писатель Павел Басинский.

Посмотреть, какие забавные ошибки делали участники прошлогодней акции, вы можете в нашем материале.