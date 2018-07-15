Фотограф показал, как сделать необычные фото с помощью смекалки и рук друга

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Социальные сети наполнены удивительными кинематографическими фотографиями, которые обычно вызывают восхищение и досаду, потому что все пользователи Instagram мечтают о красивом визуале своей страничке и миллионах подписчиков, но не все имеют возможность нанять штат профессиональных фотографов и стилистов, чтобы создавать великолепные снимки.

Мексиканский фотограф Омахи (ØMAHI) решил показать, что красивые фотографии можно делать, имея в своём распоряжении лишь обычную лавочку, цветочный куст и руки друга, который подержит реквизит и направит свет от мобильника на лицо модели. Весь секрет в смекалке и умении смотреть на кадр с необычных ракурсов. Интересно, что мексиканец любит использовать в своих работах огонь, поджигая то бумагу, то рамку от картин, а то и зонт. Мастер предупреждает, что с огнём шутки плохи и начинающим фотографам предлагает обойтись более безопасными подручными средствами, тем более, что локациями для впечатляющих фотосессий могут стать самые тривиальные места, типа соседней парковки, ванной комнаты, цветочной клумбы и рекламного уличного баннера.

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Как вам такие идеи для фотографий? Готовы что-то попробовать?