Чиновники в Барнауле приватизировали служебное жилье

В мэрии Барнаула объяснили, почему предоставили муниципальное жилье своим сотрудникам, сообщает местный портал Altapress.

Ранее другое местное издание «Толк» сообщило, что несколько чиновников мэрии, а также экс-глава города Людмила Зубович и полковник полиции Александр Добровольский получили по договорам социальной найма квартиры в Барнауле.

Издание при этом подчеркнуло, что право на получение квартир таким образом имеют только малоимущие.

В ответе на эту публикацию городские власти отметили, что квартиры выдавали не как малоимущим, а как муниципальным служащим, то есть не по договорам социального найма, а по договорам найма служебного помещения. Соответственно, никто не отбирал малоимущих.

Кроме того, получившие квартиры не имели своего жилья в Барнауле и поэтому им было предоставлено служебное.

Правда, три человека умудрились приватизировать служебное жилье.

В связи с этим в мэрии сослались на статью «О приватизации жилищного фонда в РФ», в которой говорится, что «собственники жилищного фонда <...>, за которыми закреплен жилищный фонд на праве хозяйственного ведения <...>, с согласия собственников вправе принимать решения о приватизации служебных жилых помещений».

И тем, кто пожелал приватизировать служебные помещения, квартиры передавались в собственность «в установленном порядке». Правда, не сказано, в каком именно порядке и кем он установлен.

Вдобавок в мэрии отметили, что больше такого не повторится, а предоставленные сейчас квартиры на время трудового договора приватизации не подлежат, сообщает издание.