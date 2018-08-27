Тест: Какое домашнее животное вам подходит?
- 15 апреля 2019, 13:10
- Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»
Идея завести домашнее животное рано или поздно приходит в голову практически каждому человеку. Чаще всего люди заводят дома кошек или собак, но встречаются и более экзотические варианты — от дикой пумы или змеи до игуаны или говорящего попугая. Пройдите наш тест, чтобы узнать, какой зверь лучше всего уживётся именно с вами.
Какой вы получили результат? Скорее расскажите нам в комментариях!
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