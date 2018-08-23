Российские корабли взяли под контроль эсминец ВМС США в Черном море

Российские корабли сопровождают вошедший в акваторию Черного моря эсминец ВМФ США «Росс», говорится в сообщении Министерства обороны РФ.

После того как американский военный корабль вошел в акваторию в воскресенье, 14 марта, его взяли под контроль береговые радиотехнические средства Черноморского флота РФ.

Кроме того, за эсминцем наблюдают патрульный корабль «Василий Быков» и разведывательный корабль «Иван Хурс».

Как сообщал «Ридус», в марте у берегов Украины прошли учения стран — членов НАТО и их союзников Sea Shield 2019. Тогда в акваторию Черного моря вошло множество иностранных военных кораблей, среди которых были эсминец ВМС Нидерландов «Эвертсен», канадский фрегат «Торонто» и испанский фрегат «Санта Мария».



В январе этого года в акваторию Черного моря в очередной раз вошел эсминец военно-морских сил США «Дональд Кук».