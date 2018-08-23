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Российские корабли взяли под контроль эсминец ВМС США в Черном море

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© wikipedia.org

Российские корабли сопровождают вошедший в акваторию Черного моря эсминец ВМФ США «Росс», говорится в сообщении Министерства обороны РФ.

После того как американский военный корабль вошел в акваторию в воскресенье, 14 марта, его взяли под контроль береговые радиотехнические средства Черноморского флота РФ.

Кроме того, за эсминцем наблюдают патрульный корабль «Василий Быков» и разведывательный корабль «Иван Хурс».

Как сообщал «Ридус», в марте у берегов Украины прошли учения стран — членов НАТО и их союзников Sea Shield 2019. Тогда в акваторию Черного моря вошло множество иностранных военных кораблей, среди которых были эсминец ВМС Нидерландов «Эвертсен», канадский фрегат «Торонто» и испанский фрегат «Санта Мария».

В январе этого года в акваторию Черного моря в очередной раз вошел эсминец военно-морских сил США «Дональд Кук».

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Комментарии (1)

  • Small f00cd12528
    maclen0kсегодня, 14:04

    на взятом по контроль судне на мостик поднимается призовая команда.

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