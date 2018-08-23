Российские корабли взяли под контроль эсминец ВМС США в Черном море
- 15 апреля 2019, 11:57
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Российские корабли сопровождают вошедший в акваторию Черного моря эсминец ВМФ США «Росс», говорится в сообщении Министерства обороны РФ.
После того как американский военный корабль вошел в акваторию в воскресенье, 14 марта, его взяли под контроль береговые радиотехнические средства Черноморского флота РФ.
Кроме того, за эсминцем наблюдают патрульный корабль «Василий Быков» и разведывательный корабль «Иван Хурс».
Как сообщал «Ридус», в марте у берегов Украины прошли учения стран — членов НАТО и их союзников Sea Shield 2019. Тогда в акваторию Черного моря вошло множество иностранных военных кораблей, среди которых были эсминец ВМС Нидерландов «Эвертсен», канадский фрегат «Торонто» и испанский фрегат «Санта Мария».
В январе этого года в акваторию Черного моря в очередной раз вошел эсминец военно-морских сил США «Дональд Кук».
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