найти ×
   
  • USD -0.27
    64.25
  • EUR -0.14
    72.70
СохранитьСохранено0
×

-101063

В Москве начались съемки фильма «Доктор Лиза» с Чулпан Хаматовой

Small default

© instagram.com

В столице началась съемки полнометражного художественного фильма «Доктор Лиза».

В центре сюжета — история одного дня из жизни Елизаветы Петровны Глинки, погибшей при крушении направлявшегося в Сирию самолета Ту-154 Минобороны РФ в декабре 2016 года.

Главную роль в картине исполнит популярная актриса Чулпан Хаматова. Фильм основан на дневниках Елизаветы Глинки и воспоминаниях ее друзей.

Предполагается, что в широкий прокат картина выйдет в 2020 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на «Киностудю КИТ».

Как рассказала агентству Чулпан Хаматова, она не сразу согласилась на съемки, потому что считает эту роль очень большой ответственностью.

«Если зрители пойдут не смотреть на артистов, не сравнивать меня с Доктором Лизой, а пойдут за художественным высказыванием и художественным переосмыслением, им будет интересно, значит, мы победили», — отметила актриса.

Доктора Лизу похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве 16 января 2017 года.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Интернет
Чего не стоит покупать на AliExpress. Но все покупают
351706889читать позжечитаю позже
Экономика
Как обманывают «управдомы» и как снизить оплату ЖКУ вдвое
8028155читать позжечитаю позже

главное

|статья

Музыка
Каковы новейшие веяния в белорусском рэпе

Хип-хоп исполнитель и битмейкер из Минска Murovei на своем новом альбоме «Мрачный сезон» довольно радикально «освежил» звук.

202434читать позжечитаю позже

Культура
История
Самая развратная женщина христианства на картинах, иконах и плакатах04 июня 2018

Поговорим о самом секси-персонаже книги «Апокалипсис».

19350774читать позжечитаю позже