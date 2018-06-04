В Москве начались съемки фильма «Доктор Лиза» с Чулпан Хаматовой

В столице началась съемки полнометражного художественного фильма «Доктор Лиза».

В центре сюжета — история одного дня из жизни Елизаветы Петровны Глинки, погибшей при крушении направлявшегося в Сирию самолета Ту-154 Минобороны РФ в декабре 2016 года.

Главную роль в картине исполнит популярная актриса Чулпан Хаматова. Фильм основан на дневниках Елизаветы Глинки и воспоминаниях ее друзей.

Предполагается, что в широкий прокат картина выйдет в 2020 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на «Киностудю КИТ».

Как рассказала агентству Чулпан Хаматова, она не сразу согласилась на съемки, потому что считает эту роль очень большой ответственностью.

«Если зрители пойдут не смотреть на артистов, не сравнивать меня с Доктором Лизой, а пойдут за художественным высказыванием и художественным переосмыслением, им будет интересно, значит, мы победили», — отметила актриса.

Доктора Лизу похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве 16 января 2017 года.

