Жительницу Забайкалья задержали за убийство малолетнего сына
- 15 апреля 2019, 09:06
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В Забайкальском крае правоохранители задержали 28-летнюю женщину, подозреваемую в убийстве 4-летнего сына и попытке убийства 2-летней дочери.
По данным следствия, подозреваемая в состоянии алкогольного опьянения облила мебель и полы в одной из комнат своего дома горючей жидкостью и подожгла, а сама ушла.
В результате пожара погиб мальчик. Соседи увидели дым, разбили окно и успели вытащить девочку, которая в настоящее время госпитализирована.
К моменту прибытия пожарных весь дом был охвачен огнем.
По данному факту возбуждено уголовное дело, подозреваемая задержана, сообщается на сайте регионального управления СК РФ.
Войти через социальные сети: