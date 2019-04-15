Жительницу Забайкалья задержали за убийство малолетнего сына

В Забайкальском крае правоохранители задержали 28-летнюю женщину, подозреваемую в убийстве 4-летнего сына и попытке убийства 2-летней дочери.

По данным следствия, подозреваемая в состоянии алкогольного опьянения облила мебель и полы в одной из комнат своего дома горючей жидкостью и подожгла, а сама ушла.

В результате пожара погиб мальчик. Соседи увидели дым, разбили окно и успели вытащить девочку, которая в настоящее время госпитализирована.

К моменту прибытия пожарных весь дом был охвачен огнем.

По данному факту возбуждено уголовное дело, подозреваемая задержана, сообщается на сайте регионального управления СК РФ.