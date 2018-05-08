СМИ узнали о скором визите Ким Чен Ына в Россию

СМИ узнали дату вероятной встречи президента России Владимира Путина и руководителя Северной Кореи Ким Чен Ына. По данным южнокорейского агентства Рёнхап, эта встреча может произойти 26—27 апреля, когда Путин приедет во Владивосток в преддверии своего визита в Китай.

«Весьма вероятно, что встреча действительно состоится», — цитирует ФАН сообщение агентства.



В Китае Владимир Путин примет участие в форуме «Один пояс — один путь», во время которого у него запланирована встреча с председателем КНР Си Цзиньпином. Журналисты предполагают, что Ким Чен Ын желает заручиться поддержкой России и Китая, чтобы оказать давление на президента США Дональда Трампа после неудачных переговоров в Ханое, где Киму не удалось добиться отмены американских санкций в обмен на закрытие своего главного центра по ядерным исследованиям.

Напомним, международная общественность крайне обеспокоена разработкой ядерного оружия в КНДР и выполнением плана по денуклеаризации Корейского полуострова, который наметился на переговорах между Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом. Первая в истории встреча руководителей США и КНДР состоялась 12 июня 2018 года в Сингапуре. Тогда лидерам двух стран удалось договориться о денуклеаризации полуострова в обмен на американские гарантии безопасности северокорейского режима.

В конце прошлого года Пхеньян пригрозил возобновить свою ядерную программу, если власти США не прекратят усиливать политическое и экономическое давление на северокорейскую республику. С момента заключения исторического соглашения между Трампом и Ким Чен Ыном американские власти восемь раз вводили новые ограничительные меры против компаний и отдельных граждан Северной Кореи, а также сотрудничающих с ними резидентов России и Китая.