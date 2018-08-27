В правительстве задумались об избавлении бедных от НДФЛ

В правительстве обсуждают возможность освободить от подоходного налога россиян с доходами ниже прожиточного минимума после вычета НДФЛ. Под эту категорию лиц подпадают официально трудоустроенные граждане с зарплатой менее 13 тысяч рублей в месяц.

«Консультации о внесении изменений в налоговое законодательство в части установления социального вычета по НДФЛ для малоимущих работников предусмотрены генсоглашением между правительством, объединениями работодателей и профсоюзами на 2018−2020 годы», — пишет газета «Известия» со ссылкой на аппарате российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК).

Инициатива призвана ликвидировать противоречие между требованием Трудового кодекса о минимальном размере оплаты труда и фактическим положением дел, когда работники получают на руки меньшую сумму из-за того, что с МРОТ удерживается подоходный налог в размере 13%. К примеру, средний МРОТ по России составляет 11,3 тысяч рублей, но работающий за такие деньги человек после вычета налога может рассчитывать на сумму лишь в 9,8 тысячи рублей.

Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений является координационным органом, образованным для обеспечения регулирования социально-трудовых отношений и согласования социально-экономических интересов общероссийских объединений профессиональных союзов, общероссийских объединений работодателей и правительства РФ. Пост координатора комиссии занимает заместитель правительства Ольга Голодец.

Напомним, в прошлом году президент Владимир Путин подписал закон, освобождающий от НДФЛ доходы граждан, полученные от сдачи макулатуры, а в феврале текущего года предложил правительству подумать над освобождением молодых семей от уплаты НДФЛ при продаже квартиры.