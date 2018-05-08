Умерла любимая актриса режиссера Ингмара Бергмана

В возрасте 83 лет умерла выдающаяся шведская актриса Биби Андерссон, сообщает Goteborgs Posten со ссылкой на ее подругу, режиссера Кристину Улофсон.

Андерсон по праву считается музой великого шведского режиссера Ингмара Бергмана, у которого она снялась в 11 фильмах.

Самые известные из них — «Земляничная поляна», «Седьмая печать», «Лицо», «Персона» и «Страсть».

«Биби была большой актрисой и фантастическим гуманистом», — цитирует издание Улофсон.

Актерскую карьеру Андерссон начала в 15 лет, снявшись у Бергмана в рекламном ролике.

Актриса была удостоена призов за лучшую женскую роль Каннского и Берлинского кинофестивалей.

В 2009 году она перенесла инсульт, после чего поселилась в доме престарелых.