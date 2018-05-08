найти ×
   
  • USD
    64.52
  • EUR
    72.84
СохранитьСохранено0
×

001502

Умерла любимая актриса режиссера Ингмара Бергмана

Small f1a6d446e0

Imago/TASS

В возрасте 83 лет умерла выдающаяся шведская актриса Биби Андерссон, сообщает Goteborgs Posten со ссылкой на ее подругу, режиссера Кристину Улофсон.

Андерсон по праву считается музой великого шведского режиссера Ингмара Бергмана, у которого она снялась в 11 фильмах.

Самые известные из них — «Земляничная поляна», «Седьмая печать», «Лицо», «Персона» и «Страсть».

«Биби была большой актрисой и фантастическим гуманистом», — цитирует издание Улофсон.

Актерскую карьеру Андерссон начала в 15 лет, снявшись у Бергмана в рекламном ролике.

Актриса была удостоена призов за лучшую женскую роль Каннского и Берлинского кинофестивалей.

В 2009 году она перенесла инсульт, после чего поселилась в доме престарелых.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Музыка
Каковы новейшие веяния в белорусском рэпе
202434читать позжечитаю позже
Культура
История автора прижизненных портретов палачей революции и их жертв
103016803читать позжечитаю позже

главное


Животные
Собака-дайвер влюбила в себя соцсети

Золотистый ретривер с удовольствием ныряет и достаёт со дна различные предметы.

6062202читать позжечитаю позже
|статья

Тесты
Тест: Знаете ли самых знаменитых художников мира?08 мая 2018

Разбираетесь ли вы в мировой живописи?

22018246читать позжечитаю позже