Умерла любимая актриса режиссера Ингмара Бергмана
- 14 апреля 2019, 21:26
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В возрасте 83 лет умерла выдающаяся шведская актриса Биби Андерссон, сообщает Goteborgs Posten со ссылкой на ее подругу, режиссера Кристину Улофсон.
Андерсон по праву считается музой великого шведского режиссера Ингмара Бергмана, у которого она снялась в 11 фильмах.
Самые известные из них — «Земляничная поляна», «Седьмая печать», «Лицо», «Персона» и «Страсть».
«Биби была большой актрисой и фантастическим гуманистом», — цитирует издание Улофсон.
Актерскую карьеру Андерссон начала в 15 лет, снявшись у Бергмана в рекламном ролике.
Актриса была удостоена призов за лучшую женскую роль Каннского и Берлинского кинофестивалей.
В 2009 году она перенесла инсульт, после чего поселилась в доме престарелых.
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