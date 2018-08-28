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СМИ: самая дорогая картина в мире может быть подделкой

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© Christie’s

Проданная на аукционе в 2017 году за 450 миллионов долларов картина Леонардо да Винчи «Спаситель мира» может оказаться подделкой, сообщает The New York Post.

Перед продажей полотна Лондонская национальная галерея скрыла от участников аукциона, что некоторые эксперты усомнились в подлинности картины, заявил искусствовед Бен Льюис.

Только двое экспертов из пяти признали ее настоящей. Еще двое не стали выносить вердикт, а один назвал полотно фальшивкой.

Примечательно, что в 2008 году, когда картину еще не оценили искусствоведы, ее стоимость составляла всего 1175 долларов, пишет издание.

В настоящее время под вопросом находится не только подлинность полотна, но и его местонахождение. Дело в том, что 31 марта СМИ сообщили о том, что в сентябре 2018 года филиал Лувра в Абу-Даби отменил презентацию картины без объяснения причин.

На условиях анонимности сотрудники музея сообщили, что не располагают информацией о местонахождении полотна.

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