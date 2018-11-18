В Мордовии 15-летнего школьника застрелили из проезжавшего автомобиля

В мордовском селе Большие Березники из проезжавшей мимо машины был застрелен 15-летний подросток, сообщается на сайте МВД по Мордовии.

Тело ученика местной школы с огнестрельными ранениями было обнаружено в ночь на воскресенье, 14 апреля, в 60 метрах от автодороги.

«По предварительным данным, выстрел совершен из проезжавшего мимо автомобиля», — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего и устанавливаются личности граждан, которые могут быть причастны к гибели школьника.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Как сообщается на сайте СУ СК РФ по Мордовии, по словам несовершеннолетней знакомой погибшего, находившейся в момент происшествия рядом с ним, она услышала хлопок из проезжавшей мимо машины, после чего подросток упал. Девушка вызвала скорую помощь, однако медики уже не могли спасти мальчика, он скончался от огнестрельного ранения.