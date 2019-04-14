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Протаранивший машину украинского посла в Лондоне признан психически больным

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PA Wire/PA Images

Психически больным признали мужчину, протаранившего накануне несколько машин у посольства Украины в Лондоне и пытавшегося совершить наезд на полицейских.

Его арестовали в соответствии с законом о психическом здоровье, сообщает пресс-служба Скотленд-Ярда.

«40-летний мужчина будет доставлен в больницу для лечения», — приводит ТАСС сообщение полиции.

Накануне в районе улицы Холланд Парк-роуд неизвестный автомобиль протаранил машину украинского посла, после чего полицейские открыли огонь. Было произведено около 10 выстрелов.

Позже в Скотленд-Ярде сообщили, что произошедшее не связано с терактом. При этом отмечалось, что при задержании подозреваемого правоохранители использовали огнестрельное оружие и электрошокер. В результате инцидента никто не пострадал.

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