В Подмосковье в парке «Лосиный остров» произошел пожар

В Подмосковье на территории санитарной вырубки в национальном парке «Лосиный остров» произошел пожар, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

По данным спасателей, горят порубочные остатки и штабеля с бревнами на площади около 1 тысячи квадратных метров.

В настоящее время на тушении огня заняты 30 человек и 10 единиц техники.

Пожар начался в километре от ближайших домов городского округа Балашиха, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Как рассказал собеседник агентства, сначала загорелся мусор, а затем пламя перешло на остатки рубки дров.

Ветер дует в сторону жилых домов, жители могут почувствовать запах дыма и гари, отмечает газета «Известия».