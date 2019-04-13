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Украина получила от Германии грамоту Петра Первого

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© vk.com

Германия передала Украине грамоту Петра Великого, которая была утеряна во время Второй мировой войны, сообщил глава украинского Министерства культуры Евгений Нищук на своей странице в Facebook.

Уникальный исторический артефакт, датированный 1708 годом, с конца 50-х находился в библиотеке Института восточно-европейской истории и краеведения Университета Тюбингена, отметил министр.

По его словам, рукописный пергамент размером 80 на 58 сантиметров, заключенный в серебряно-позолоченную оправу доставили из международного аэропорта Борисполя в Национальный заповедник «София Киевская», отмечает News.ru.

Чиновник отметил, что передача грамоты стала результатом работы межправительственной комиссии по возвращению перемещенных во время войны культурных ценностей.

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