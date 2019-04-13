Украина получила от Германии грамоту Петра Первого

Германия передала Украине грамоту Петра Великого, которая была утеряна во время Второй мировой войны, сообщил глава украинского Министерства культуры Евгений Нищук на своей странице в Facebook.

Уникальный исторический артефакт, датированный 1708 годом, с конца 50-х находился в библиотеке Института восточно-европейской истории и краеведения Университета Тюбингена, отметил министр.

По его словам, рукописный пергамент размером 80 на 58 сантиметров, заключенный в серебряно-позолоченную оправу доставили из международного аэропорта Борисполя в Национальный заповедник «София Киевская», отмечает News.ru.



Чиновник отметил, что передача грамоты стала результатом работы межправительственной комиссии по возвращению перемещенных во время войны культурных ценностей.