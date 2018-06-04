Задержанный правозащитник Пятницкий отказался от проверки алкоголя в крови

Задержанный за стрельбу из пистолета в центре столицы член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Павел Пятницкий отказался пройти медицинское освидетельствование на алкоголь, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на свой источник.

По его словам, пистолет был у Пятницкого на законных основаниях.

Агентство отмечает, что у него нет официального подтверждения данной информации.

Как ранее сообщал «Ридус», в пятницу вечером сотрудники полиции задержали на Цветном бульваре в Москве мужчину, который открыл стрельбу из окна своего автомобиля. По данным СМИ, задержанный — общественный деятель и завсегдатай ток-шоу Павел Пятницкий.

Прибывшие на место происшествия полицейские нашли возле автомобиля несколько гильз.

Причины, по которым Пятницкий начал стрелять из травматического пистолета из окна своего «Форда», устанавливаются. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Пятницкий с 2012 года возглавляет движение «Гражданское право», является заместителем председателя Общественной наблюдательной комиссии. Он регулярно участвовал в съемках ток-шоу. Известность пришла к нему после съемок в программе «Пусть говорят», посвященной изнасилованию Дианы Шурыгиной.

