Мошенники активизировали атаки на банковских клиентов
- 13 апреля 2019, 18:48
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В России участились случаи телефонного мошенничества, пишет газета «Известия».
В частности, предупреждение об этом, которое есть в распоряжении издания, разослал своим клиентам Промсвязьбанк.
Злоумышленники, как правило, звонят с московских городских номеров или телефона горячей линии 8 800, похожего на номер банка, и представляются сотрудниками службы безопасности.
Они заявляют, что с вашей картой произошла подозрительная операция. При этом к клиенту звонящие обращаются по имени-отчеству и даже могут назвать фамилию и номер паспорта. Кроме того, они готовы послать вам SMS с подтверждением, имитирующим сообщение от банка.
Для отмены подозрительной операции мошенники просят назвать номер карты, срок ее действия, а также трехзначный CVV-код, расположенный на обратной стороне.
Как только они получают необходимые данные, тут же переводят деньги со счета клиента в другие банки. Кроме того, они могут закрыть ваш вклад или даже оформить на вас кредит в других интернет-банках.
Банк рекомендует пользователям ни в коем случае не сообщать третьим лицам по телефону данные своей карты и пароль от личного кабинета.
Увеличение количества подобных мошеннических действий также подтвердили газете в Райффайзенбанке и Альфа-банке.
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