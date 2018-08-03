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Мошенники активизировали атаки на банковских клиентов

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https://www.ridus.ru/news/293219

В России участились случаи телефонного мошенничества, пишет газета «Известия».

В частности, предупреждение об этом, которое есть в распоряжении издания, разослал своим клиентам Промсвязьбанк.

Злоумышленники, как правило, звонят с московских городских номеров или телефона горячей линии 8 800, похожего на номер банка, и представляются сотрудниками службы безопасности.

Они заявляют, что с вашей картой произошла подозрительная операция. При этом к клиенту звонящие обращаются по имени-отчеству и даже могут назвать фамилию и номер паспорта. Кроме того, они готовы послать вам SMS с подтверждением, имитирующим сообщение от банка.

Для отмены подозрительной операции мошенники просят назвать номер карты, срок ее действия, а также трехзначный CVV-код, расположенный на обратной стороне.

Как только они получают необходимые данные, тут же переводят деньги со счета клиента в другие банки. Кроме того, они могут закрыть ваш вклад или даже оформить на вас кредит в других интернет-банках.

Банк рекомендует пользователям ни в коем случае не сообщать третьим лицам по телефону данные своей карты и пароль от личного кабинета.

Увеличение количества подобных мошеннических действий также подтвердили газете в Райффайзенбанке и Альфа-банке.

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Комментарии (1)

  • Small 785c2c2c10
    Олег Болховскийсегодня, 19:06

    Кто нибудь может вразумительно сказать зачем банк пишет код CVV на обороте карты ? Это, чтобы в случае утери с нее сняли все,что можно ? Может быть и пин-код сразу писать на дицевой стороне ? Для удобства воров.

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