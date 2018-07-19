найти ×
   
  • USD +0.12
    64.52
  • EUR +0.18
    72.84
СохранитьСохранено0
×

001479

Опубликовано видео с места взрыва у посольства России в Киеве

Small default

© facebook.com

Видео с места взрыва у посольства России в Киеве на Воздухофлотском проспекте выложили в соцсети.

На кадрах видно, что место происшествия ограждено. Рядом со зданием дипмиссии повреждена брусчатка, а на заборе появилось черное пятно.

Около входа в посольство дежурит патрульная машина, отмечает ФАН.

По данным пресс-службы полиции Киева, взрыв произошел утром в субботу, 13 апреля, из-за разрыва высоковольтного кабеля. В результате происшествия пострадавших нет.

Полиция проводит проверку по факту инцидента.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Наука и техника
Почему исчезла цивилизация майя
13453129читать позжечитаю позже
История
Государство против семьи: как донос довел до теракта
30614635читать позжечитаю позже

главное


Город
Предсмертные панорамные фото заброшенной больницы в Ховрино

Как проходит в Ховрино снос знаменитой недостроенной больницы.

-3238111читать позжечитаю позже
|статья

Музыка
Каковы новейшие веяния в белорусском рэпе19 июля 2018

Хип-хоп исполнитель и битмейкер из Минска Murovei на своем новом альбоме «Мрачный сезон» довольно радикально «освежил» звук.

202434читать позжечитаю позже