Опубликовано видео с места взрыва у посольства России в Киеве

Видео с места взрыва у посольства России в Киеве на Воздухофлотском проспекте выложили в соцсети.

На кадрах видно, что место происшествия ограждено. Рядом со зданием дипмиссии повреждена брусчатка, а на заборе появилось черное пятно.

Около входа в посольство дежурит патрульная машина, отмечает ФАН.



По данным пресс-службы полиции Киева, взрыв произошел утром в субботу, 13 апреля, из-за разрыва высоковольтного кабеля. В результате происшествия пострадавших нет.

Полиция проводит проверку по факту инцидента.