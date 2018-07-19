Опубликовано видео с места взрыва у посольства России в Киеве
- 13 апреля 2019, 17:07
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Видео с места взрыва у посольства России в Киеве на Воздухофлотском проспекте выложили в соцсети.
На кадрах видно, что место происшествия ограждено. Рядом со зданием дипмиссии повреждена брусчатка, а на заборе появилось черное пятно.
Около входа в посольство дежурит патрульная машина, отмечает ФАН.
По данным пресс-службы полиции Киева, взрыв произошел утром в субботу, 13 апреля, из-за разрыва высоковольтного кабеля. В результате происшествия пострадавших нет.
Полиция проводит проверку по факту инцидента.
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