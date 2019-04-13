Ученые назвали идеальный завтрак для диабетиков

Группа диетологов из Университета Британской Колумбии провела исследование, в ходе которого они выяснили, что низкоуглеводный завтрак с высоким содержанием жиров помогает больным диабетом второго типа контролировать уровень глюкозы в течение всего дня.

Например, в такой завтрак может войти омлет, красная рыба и авокадо. А прием пищи с большим содержанием углеводов наоборот провоцировал скачки глюкозы в течение дня. Поэтому ученые предлагают отказаться от тостов, фруктов и хлопьев в первой половине дня.

Ученые провели двухдневный эксперимент на добровольцах. В первый день участникам давали на завтрак омлет, во второй — овсянку с фруктами. Все остальные приемы пищи были одинаковыми.

С помощью специальных умных наручных часов каждые пять минут ученые измеряли уровень сахара в крови добровольцев.

Опыт показал, что жирный и низкоуглеводный завтрак — омлет — позволил избежать выброса сахара, который происходит у больных диабетом второго типа сразу после приема пищи. При этом этот эффект сохранялся весь день, что стало для ученых неожиданностью.