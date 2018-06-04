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Зафиксировано необычное Эль-Ниньо в Тихом океане

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  • 13 апреля 2019, 10:52
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

Международная группа климатологов заявила, что в этом году теплый феномен Эль-Ниньо сформировался не в восточной части Тихого океана, как это происходит обычно, а в центральной. Такой феномен называют Эль-Ниньо Модоки.

Ученые пояснили, что это довольно-таки редкое явление.

Напомним, что Эль-Ниньо — отклонение температуры поверхности океана в экваториальной части в большую сторону от средних значений, которое приводит к изменениям климата в различных регионах Земли.

Конечно, такие изменения влияют на объем осадков и погоду. В начале 2019 года климатологи предполагали, что Эль-Ниньо Модоки может произойти в этом году с вероятностью 85%.

Такое изменение может привести к сильным засухам и изменению климата. Последнее подобное явление произошло в 2015 году — тогда более 100 млн людей на юге Африки, в Азии и Латинской Америке из-за засух столкнулись с дефицитом воды.

Климатологи пояснили, что сегодняшний Эль-Ниньо Модоки повлияет не только на климат в Северной и Южной Америке, но и на распределение осадков в Юго-Восточной Азии и в Индии. 

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