Петербургского предпринимателя застрелили в собственном доме
- 12 апреля 2019, 19:10
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В Выборгском районе Петербурга был убит предприниматель Владимир Кулебакин, занимавшийся гостиничным бизнесом.
По предварительной версии, его застрелили в собственном доме в поселке Парголово.
«Он скончался в больнице», — сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
Предположительно в бизнесмена стреляли из пистолета Макарова.
По имеющейся информации у РЕН ТВ, киллер стрелял в 68-летнего предпринимателя из пистолета с глушителем, произведя в спину жертвы три выстрела.
Как сообщает «Фонтанка.ру», Кулебакин ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот запрещенных веществ.
По данным системы СПАРК, он возглавлял семь компаний в Югре и одну фирму, зарегистрированную в Тюмени. Кроме того, бизнесмен являлся резидентом технопарка высоких технологий Ханты-Мансийского автономного округа и специализировался на создании образовательных организаций.
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