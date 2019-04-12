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Петербургского предпринимателя застрелили в собственном доме

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© pexels.com

В Выборгском районе Петербурга был убит предприниматель Владимир Кулебакин, занимавшийся гостиничным бизнесом.

По предварительной версии, его застрелили в собственном доме в поселке Парголово.

«Он скончался в больнице», — сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Предположительно в бизнесмена стреляли из пистолета Макарова.

По имеющейся информации у РЕН ТВ, киллер стрелял в 68-летнего предпринимателя из пистолета с глушителем, произведя в спину жертвы три выстрела.

Как сообщает «Фонтанка.ру», Кулебакин ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот запрещенных веществ.

По данным системы СПАРК, он возглавлял семь компаний в Югре и одну фирму, зарегистрированную в Тюмени. Кроме того, бизнесмен являлся резидентом технопарка высоких технологий Ханты-Мансийского автономного округа и специализировался на создании образовательных организаций.

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