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На надземном переходе в пригороде Улан-Удэ обнаружили дыру с «пенопластом»

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© vk.com

В конструкции одного из надземных переходов над федеральной трассой в пригороде Улан-Удэ было обнаружено отверстие, в котором вместе с бетоном был замешан строительный материал, похожий на пенопласт.

Очевидец запечатлел эту дыру на видео.

На кадрах видно, как он отковыривает крошащуюся субстанцию.

Позже выяснилось, что это полистиролбетон, а на ролике запечатлен пешеходный мост через федеральную трассу Р-258 в п. Поселье, сообщает «БМК».

Для выяснения ситуации на место выехали сотрудники ФКУ Упрдор «Южный Байкал». В пресс-службе ведомства сообщили изданию, что обнаруженное отверстие было пробито ломом в местах расположения монтажных проушин плиты перекрытия. На заводе-изготовителе они заполняются полистиролбетоном.

Специалисты «Южного Байкала» также заверили, что плита сделана из высокопрочного железобетона, а повреждение в месте проушин не должно снизить ее несущей способности.

По данным Упрдора, подобные выбоины оказались и на пешеходном переходе в п. Солдатский. «Там также были обнаружены следы воздействия ломом в „поисках“ мест проушин, однако злоумышленникам не удалось их найти», — приводит «БМК» сообщение ведомства.

В настоящее время подрядная организация заделывает бетоном монтажные проушины. Полиции же предстоит установить и привлечь к уголовной ответственности лиц, причастных к порче федерального имущества.

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Комментарии (1)

  • Small 79357d15a6
    Сид Кросбисегодня, 19:11

    Ну вот, не зря Беглов встречался с людьми. Начали с обсуждения установки качелей, а закончили тем что до конца года игровой комплекс сделают. Прогресс)

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