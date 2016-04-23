На надземном переходе в пригороде Улан-Удэ обнаружили дыру с «пенопластом»

В конструкции одного из надземных переходов над федеральной трассой в пригороде Улан-Удэ было обнаружено отверстие, в котором вместе с бетоном был замешан строительный материал, похожий на пенопласт.

Очевидец запечатлел эту дыру на видео.

На кадрах видно, как он отковыривает крошащуюся субстанцию.

Позже выяснилось, что это полистиролбетон, а на ролике запечатлен пешеходный мост через федеральную трассу Р-258 в п. Поселье, сообщает «БМК».

Для выяснения ситуации на место выехали сотрудники ФКУ Упрдор «Южный Байкал». В пресс-службе ведомства сообщили изданию, что обнаруженное отверстие было пробито ломом в местах расположения монтажных проушин плиты перекрытия. На заводе-изготовителе они заполняются полистиролбетоном.

Специалисты «Южного Байкала» также заверили, что плита сделана из высокопрочного железобетона, а повреждение в месте проушин не должно снизить ее несущей способности.

По данным Упрдора, подобные выбоины оказались и на пешеходном переходе в п. Солдатский. «Там также были обнаружены следы воздействия ломом в „поисках“ мест проушин, однако злоумышленникам не удалось их найти», — приводит «БМК» сообщение ведомства.

В настоящее время подрядная организация заделывает бетоном монтажные проушины. Полиции же предстоит установить и привлечь к уголовной ответственности лиц, причастных к порче федерального имущества.